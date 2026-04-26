«Ενδιαφέρον από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για Γκασαμά» (vid)

Την περίπτωση του Νάθαν Γκασαμά εξετάζουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα ΜΜΕ της Ρωσίας και η ιστοσελίδα «Transferfeed» σημειώνουν, πως οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον 25χρονο υψηλόσωμο (1,92 m) διεθνή αμυντικό από το Μάλι ο οποίος ανήκει στην ρωσική ομάδα Μπάλτικα με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

«Ο αμυντικός της Μπάλτικα, Νάθαν Γκασαμά, αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής από το Μάλι, ο οποίος κατέχει επίσης γαλλική υπηκοότητα, εντάχθηκε στην τωρινή του ομάδα τον Αύγουστο του 2023 και έχει 5 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Το συμβόλαιό του ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ», αναφέρεται.

Ο Νάθαν Γκασαμά μετρά φέτος 26 συμμετοχές με την Μπάλτικα έχοντας 1.831' αγωνιστικά λεπτά. Είναι γεννημένος στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα του από την Νάντ, ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Τρουά, Σολέ και Σλάβια Σοφίας από την οποία το καλοκαίρι του 23 μετακόμισε στη Ρωσία και την Μπάλτικα.