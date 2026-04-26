Ισόπαλη η Κ17 του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο

Χωρίς νικητή με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε ο αγώνας της ομάδας Εφήβων του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Ρέντη για την εξ αναβολής 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ17.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 10ο λεπτό, με τον Λαζαρίδη να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι ανώτεροι και είχαν ευκαιρίες τόσο με τον Αγγελόπουλο, όσο και με τον Καλπακίδη, όμως το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι ισορροπίες άλλαξαν νωρίς, καθώς στο 62′ ο Παναγόπουλος είδε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές.

Το γκολ της ισοφάρισης για τον Ατρόμητο ήρθε στο 82′ όταν ο Λαζαρίδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 1-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αβραάμ Παπαδόπουλος): Μπράνης, Μ. Καλπακίδης (52′ Πιέρρος), Τσιάβος (52′ Κόλτσα), Δημόπουλος, Βιδάλης, Παπαγεωργίου (85′ Κωνσταντινίδης), Παναγόπουλος, Μωυσιάδης, Λαζαρίδης (75′ Κοντράσι), Γ. Καλπακίδης, Αγγελόπουλος (75′ Σεφερλής).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Λαζαρίδης, Ζάχος, Κρίγκος, Τσολακάκης, Σαρηγιάννης, Καρούσης, Γεωργίου, Καλοσκάμης, Μαγλογιάννης, Μαγκλογιάννης, Ευγένιος.