Με «πεντάρα» επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας του Παναιτωλικού (5-1), για την Super League K17, κυνηγώντας ένα... θαύμα μέχρι την ύστατη στιγμή.

Την ομάδα του Αγρινίου υποδέχθηκαν οι Θεσσαλονικείς στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, σε ένα πρωτάθλημα που μοιάζει να καταλήγει στον Παναθηναϊκό.

Το σκορ άνοιξε στο 17′ ο Σαββίδης με πλασέ, συνέχισε στο 34′ ο Μώκος με σουτ έξω από την περιοχή και στο 59′ και πάλι ο Μώκος έκανε το 3-0, μετά από ασίστ του Νέτο.

Ο Παναιτωλικός μείωσε στο 77′, μα ο ΠΑΟΚ συνέχισε σκοράροντας άλλες δύο φορές. Στο 81′ ο Δουραλής σούταρε για το 4-1 και στο 87′, από σέντρα του Τοπαλίδη, ο Μίσχος διαμόρφωσε το 5-1.

Στη βαθμολογία, ο Δικέφαλος έφτασε τους 53 βαθμούς μετά από 23 αγωνιστικές, όντας στο -7 (με παιχνίδι λιγότερο) από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Ακολουθούν τα εκτός έδρας παιχνίδια με ΟΦΗ και ΑΕΚ αντίστοιχα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός έδρας κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.

