Την ομάδα του Αγρινίου υποδέχθηκαν οι Θεσσαλονικείς στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, σε ένα πρωτάθλημα που μοιάζει να καταλήγει στον Παναθηναϊκό.
Το σκορ άνοιξε στο 17′ ο Σαββίδης με πλασέ, συνέχισε στο 34′ ο Μώκος με σουτ έξω από την περιοχή και στο 59′ και πάλι ο Μώκος έκανε το 3-0, μετά από ασίστ του Νέτο.
Ο Παναιτωλικός μείωσε στο 77′, μα ο ΠΑΟΚ συνέχισε σκοράροντας άλλες δύο φορές. Στο 81′ ο Δουραλής σούταρε για το 4-1 και στο 87′, από σέντρα του Τοπαλίδη, ο Μίσχος διαμόρφωσε το 5-1.
Στη βαθμολογία, ο Δικέφαλος έφτασε τους 53 βαθμούς μετά από 23 αγωνιστικές, όντας στο -7 (με παιχνίδι λιγότερο) από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
Ακολουθούν τα εκτός έδρας παιχνίδια με ΟΦΗ και ΑΕΚ αντίστοιχα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός έδρας κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.