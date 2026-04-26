Δημάτος: «Τι αλλάζει στην Ευρώπη για τις ελληνικές ομάδες μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ στο Κύπελλο»

Ο Ανδρέας Δημάτος, με νέα ανάρτησή του, εξηγεί πώς διαμορφώνονται πλέον τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» για τις ελληνικές ομάδες, μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Δημάτος αποσαφηνίζει το νέο πλαίσιο που προκύπτει για τη συμμετοχή των ελληνικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και τα ενδεχόμενα που υπάρχουν για τον Ολυμπιακό: είτε την άνοδό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, είτε την απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Europa League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Δημάτος

«Μετά την κατάκτηση Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και βάσει access list και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος του πρωταθλήματος θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι από τον δεύτερο προκριματικό στα τέλη Ιουλίου!

Ο 2ος στο League Path του Champions League (με δύο κανονάκια αποκλεισμού για πρόκριση σε League Phase), ο 3ος στο Europa με ένα κανονάκι αποκλεισμού και ο 4ος στο Conference με την αναγκαιότητα του τρία στα τρία!

Πιθανότητες για προαγωγή στον τρίτο προκριματικό του Champions League ως δεύτερος υπάρχουν για τον Ολυμπιακό, αν γίνει rebalancing με τον κάτοχο του εφετινού Europa (μόνο αν είναι η Αστον Βίλα)!

Ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες λόγω συντελεστή και για απευθείας θέση στο Europa αν υπάρξει rebalancing με τον εφετινό κάτοχο του Conference (μόνο αν είναι η Σαχτάρ)…»