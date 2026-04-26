Νέο σεισμικό σκάνδαλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο – Στο στόχαστρο ο αρχιδιαιτητής Ρόκι και στο βάθος η Ίντερ

Νέα υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία έρχεται στο προσκήνιο στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με τον αρχιδιαιτητή Τζανλούκα Ρόκι να βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Εισαγγελίας του Μιλάνου. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες που κάνουν λόγο για παρεμβάσεις σε διαιτητές, επηρεασμό αποφάσεων μέσω VAR και ορισμούς που φέρονται να εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες προτιμήσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αναφορές εμπλέκουν και την Ίντερ, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί πως σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέχθηκαν διαιτητές που θεωρούνταν ευνοϊκοί για την ομάδα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για αποκλεισμό συγκεκριμένων ρέφερι από σημαντικά παιχνίδια, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση των ορισμών στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Στην ίδια υπόθεση ελέγχεται και ο VAR επόπτης Αντρέα Τζερβασόνι, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του σε αντίστοιχες παρεμβάσεις. Και οι δύο έχουν τεθεί εκτός καθηκόντων, με την AIA να καλείται να διαχειριστεί την επόμενη ημέρα και να ορίσει προσωρινή ηγεσία.

Ο ίδιος ο Ρόκι αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε πάντα με διαφάνεια και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι η πίεση γύρω από το πρόσωπό του έχει αυξηθεί. Ωστόσο, οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει πολιτική αντίδραση, με τον υπουργό Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι να ζητά άμεση ενημέρωση από την CONI και να προειδοποιεί για συνέπειες εφόσον επιβεβαιωθούν παρατυπίες.

Η έρευνα φαίνεται να ξεκίνησε από καταγγελία που έγινε το περασμένο καλοκαίρι και περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναμετρήσεις της Serie A. Ανάμεσά τους βρίσκονται παιχνίδια όπως το Μπολόνια–Ίντερ (Απρίλιος 2025), το Ουντινέζε–Πάρμα (Μάρτιος 2025) και το Ίντερ–Βερόνα (Ιανουάριος 2024), όπου υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για διαιτητικές αποφάσεις. Επίσης, εξετάζεται και ο ορισμός διαιτητή στον ημιτελικό του Coppa Italia ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν, με υποψίες για μεθοδεύσεις που τελικά δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο Ρόκι ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του υπεύθυνου ορισμών, τονίζοντας πως το κάνει για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της διαιτησίας. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση παίρνει μεγάλες διαστάσεις και απειλεί να εξελιχθεί σε ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για την αξιοπιστία του ιταλικού ποδοσφαίρου.