Έκλεισε φιλικό με κυπριακή ομάδα η ΑΕΚ

Φιλικό παιχνίδι στα Σπάτα με κυπριακή ομάδα θα δώσει αύριο Δευτέρα (27/4) η ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα η Ένωση, όπως συνηθίζει σε κάθε διακοπή του πρωταθλήματος, έτσι και τώρα, αναζητούσε ομάδα για να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι προκειμένου οι παίκτες να διατηρηθούν σε αγωνιστικούς ρυθμούς εν όψει επανέναρξης και του ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (Κυριακή 3/5).

Η ομάδα που θα έρθει στα Σπάτα λοιπόν για να παίξει με την ΑΕΚ είναι η Κυπριακή FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα. Το φιλικό το ανακοίνωσε η ίδια η Κυπριακή ομάδα τονίζοντας πως το ματς θα διεξαχθεί στην ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών.

Η ανακοίνωση της Υψώνα αναφέρει:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Κυριακή 26 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ΑΕΚ Αθηνών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας στην ομάδα μας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και την ευκαιρία να δοκιμαστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το σωματείο μας όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αντιμετωπίσει ομάδα τέτοιου βεληνεκούς.»