Η Γιουνάιτεντ ετοιμάζει μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ της

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να απαλλαγούν από συμβόλαια που αποτελούν βαρίδια για τον σύλλογο και αναμένεται να παρθεί μεγάλη... σκούπα το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν καταρτίσει λίστα με τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα.

Το συμβόλαιο του Κασεμίρο ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί, ενώ οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν βγάλει στο... σφυρί τον Μάνουελ Ουγκάρτε και περιμένουν προτάσεις για τον Ουρουγουανό χαφ.

Από εκεί και πέρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένει Μπαρτσελόνα και Νάπολι για την πώληση των Ράσφορντ και Χόιλουντ αντίστοιχα, ενώ στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Ταϊρέλ Μαλάσια.

Αβέβαιο είναι και το μέλλον του Τζόσουα Ζίρκζεϊ, με τους «κόκκινους διάβολους», να είναι θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Ολλανδού επιθετικού, αν έρθει πρόταση που θα τους ικανοποιήσει.