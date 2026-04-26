Ρόδρι: «Όλοι έχουμε ημερομηνία λήξης»

Ο Ρόδρι ταλαιπωρήθηκε επί μακρόν από τραυματισμούς και το μέλλον του φαινόταν να βρίσκεται εκτός Αγγλίας.

Ο διεθνής Ισπανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τώρα, η αγωνιστική επιστροφή του, γίνεται αιτία... ανησυχίας στην Ευρώπη.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης στην εκπομπή Premier Corner του DAZN, ο Ρόδρι εξέφρασε αμφιβολίες για το μέλλον της καριέρας του, ειδικά αν ο αριθμός των αγώνων που παίζει δεν μειωθεί.

«Είτε σταματάς, είτε δεν φθάνεις στα 32... Πρέπει να ξέρεις πώς να ρυθμίζεις τον εαυτό σου, γιατί το σώμα έχει τα όριά του και όλοι έχουμε ημερομηνία λήξης. Όταν τελείωσα το Euro, το οποίο κατακτήσαμε, ήμουν εξαιρετικά εξαντλημένος. Αυτή η εξάντληση με έκανε να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου για τις επόμενες σεζόν», παραδέχτηκε ο 29χρονος άσος.

Σαφώς επηρεασμένος από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, ειδικά λόγω των υπερφορτωμένων προγραμμάτων και των επιπτώσεων στην ευζωϊα του, ο Ισπανός μέσος μίλησε επίσης για το πώς αντιμετώπισε την ρήξη χιαστών:

«Άγγιξα τον ουρανό, έφθασα στο υψηλότερο σημείο που μπορούσα και ήταν μια στιγμή που χρησιμοποίησα για να επαναφορτίσω τις μπαταρίες μου και να αναπνεύσω καθαρό αέρα».