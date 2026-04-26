Φάμπρεγας: «Νομίζω ότι θα μείνω στην Κόμο»

Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, αναφέρθηκε στις φήμες σχετικά με το μέλλον του και ιδιαίτερα στο υποτιθέμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι.

Ο Ισπανός προπονητής απέρριψε το θέμα, δηλώνοντας ότι «θα ήταν τρέλα να σκεφθώ ο,τιδήποτε άλλο εκτός από τους επόμενους πέντε αγώνες και την συμμετοχή της ομάδας μου σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ιστορία της», δεδομένου ότι η Κόμο βρίσκεται αυτήν την στιγμή στην 5η θέση της Serie A.

«Δεν έχω δει ούτε ακούσει κανένα σχόλιο από τον πρόεδρό μου, εκτός από το ότι μου είπε πως με εκτιμά πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι η Τζένοα, ο επόμενος αγώνας, και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νικήσουμε. Νομίζω ότι θα συνεχίσω ως προπονητής της Κόμο και ηεμπειρία μου ως παίκτης με καθησυχάζει», πρόσθεσε ο Φάμπρεγκας.