Φερνάντες: «Ελπίζω να κατακτήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο για όσα έδωσε στο ποδόσφαιρο ο Ρονάλντο»

Ο Μπρούνο Φερνάντες, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτός και οι συμπαίκτες του μπορούν να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της διεθνούς καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο κατακτώντας το Mundial.

Ο 41χρονος Ρονάλντο πρόκειται να αγωνισθεί για έκτη (!) φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το προσεχές καλοκαίρι, μία διοργάνωση που αναμένεται να είναι το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο στην σπουδαία καριέρα του κορυφαίου επιθετικού.

«Το να ολοκληρώσουμε αυτό το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Κριστιάνο για να το κατακτήσει θα είναι κάτι εκπληκτικό», είπε ο Φερνάντες στον Γουέιν Ρούνεϊ σε εκπομπή του BBC και πρόσθεσε:

«Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα, όχι μόνο για την Πορτογαλία, αλλά για όλα όσα έδωσε ο Κριστιάνο στο ποδόσφαιρο και στον κόσμο».