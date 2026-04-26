Αθανασίου: «Γράψαμε ιστορία, δεν το έχω συνειδητοποιήσει»

Ο Νίκος Αθανασίου στις δηλώσεις του μετά το τέλος του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, τόνισε ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει την τεράστια επιτυχία του ΟΦΗ με την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γράψαμε ιστορία. Είμαστε μεγάλη ομάδα με πολύ κόσμο που το άξιζε όλο αυτό. Έχω παγώσει. Πρώτος μου τελικός πρώτο τρόπαιο. Μακάρι να συνεχίσω έτσι. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα.

Ήμασταν ψυχικά πολύ δυνατοί και από το πρώτο λεπτό δώσαμε ότι είχαμε. Είματε ευχαριστημένοι με τη νίκη. Μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό για τον ΟΦΗ.

Με το καλό να έρθει η νέα χρονιά. Τα συναισθήματα στα αποδυτήρια ήταν ακραία. Να φτάσουμε με το καλό στο νησί, να δούμε τον κόσμο που θα μας περιμένει».