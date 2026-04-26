Ισέκα: «Ευχαριστώ τον κύριο Μπούση που γύρισα στην ομάδα, δεν περιγράφονται με λόγια τα συναισθήματα»

Ο Λιβάι Ισέκα μίλησε για την ιστορική επιτυχία του ΟΦΗ και για το χρυσό γκολ νίκης που πέτυχε στον τελικό κυπέλλου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θέλω να δώσω την δόξα στον Ιησού, έχει κάνει πολλά για εμένα σε μία πολύ δύσκολη περίοδο και μπορώ να πω ότι μου έχει αλλάξει την ζωή προς το καλύτερο. Το συναίσθημα είναι φανταστικό, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, αλλά ήξερα επιστρέφοντας ότι θα κερδίσω κάτι με την ομάδα και θα παίξω στην Ευρώπη.

Αυτός ήταν ο στόχος μου. Και πέραν του γκολ και του τροπαίου, βρήκα μία πολύ καλή ομάδα και προπονητή και είμαι περήφανος που φοράω την φανέλα του ΟΦΗ και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που με έφερε πίσω».

Όσα είπε ο Αθανασίου:

«Πιστέψαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού και καταφέραμε να πάρουμε το τρόπαιο, ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί, ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή όπως το προετοιμάσαμε όλη την εβδομάδα και αυτό φάνηκε και στο γήπεδο».