Μπούσης: «Δείξαμε ότι ο ΟΦΗ μπορεί να ονειρεύεται»

Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, τόνισε ότι οι Κρητικοί έδειξαν ότι μπορούν να ονειρεύονται.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες, τον προπονητή, τον κόσμο, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη σύζυγό μου, όλους! Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ότι ο ΟΦΗ μπορεί να ονειρευτεί! Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, είναι καλή ομάδα και σήμερα είναι η δική μας μέρα. Δεν έχω λόγια! Δεν φοβήθηκα στη διάρκεια του αγώνα.

Αυτό που ήθελα ήταν να κάνουμε το 1-1 για να το πιστέψουμε και να παλέψουμε για τη νίκη. Μετά τον περσινό τελικό είπα στους παίκτες να μείνουν πεινασμένοι και θα επιστρέψουμε! Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία! Δεν είμαι εγώ ο MVP, αλλά η ομάδα. Αφιερώνω το Κύπελλο στον πατέρα μου».

