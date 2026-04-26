Η χρυσή βίβλος του κυπέλλου: Το δεύτερο της ιστορίας του ΟΦΗ!

Ο ΟΦΗ υπέγραψε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου με ανατροπή και τελικό σκορ 3-2 στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Η ομάδα της Κρήτης πρόσθεσε στη συλλογή της το δεύτερο τρόπαιο της διοργάνωσης, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Ήταν ένας τελικός γεμάτος ένταση, ανατροπές και συγκινήσεις, με τον ΟΦΗ να αποδεικνύει πως διαθέτει το ψυχικό σθένος και την αποφασιστικότητα που απαιτεί μια τόσο μεγάλη στιγμή. Μετά την επικράτηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, οι Κρητικοί πανηγύρισαν το πρώτο τους Κύπελλο από το 1987, τότε που είχαν θριαμβεύσει απέναντι στον Ηρακλής.

Με αυτή την επιτυχία, ο ΟΦΗ ισοφάρισε σε κατακτήσεις τού θεσμού τις ομάδες της ΑΕΛ Novibet και του Πανιώνιος, φτάνοντας κι εκείνος τις δύο κούπες. Πρόκειται για μια νίκη που μπαίνει στη «χρυσή σελίδα» του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας ότι όταν υπάρχουν πίστη, σχέδιο και πάθος, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας