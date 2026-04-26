Η χρυσή βίβλος του κυπέλλου: Το δεύτερο της ιστορίας του ΟΦΗ!

Ήταν ένας τελικός γεμάτος ένταση, ανατροπές και συγκινήσεις, με τον ΟΦΗ να αποδεικνύει πως διαθέτει το ψυχικό σθένος και την αποφασιστικότητα που απαιτεί μια τόσο μεγάλη στιγμή. Μετά την επικράτηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, οι Κρητικοί πανηγύρισαν το πρώτο τους Κύπελλο από το 1987, τότε που είχαν θριαμβεύσει απέναντι στον Ηρακλής.
Με αυτή την επιτυχία, ο ΟΦΗ ισοφάρισε σε κατακτήσεις τού θεσμού τις ομάδες της ΑΕΛ Novibet και του Πανιώνιος, φτάνοντας κι εκείνος τις δύο κούπες. Πρόκειται για μια νίκη που μπαίνει στη «χρυσή σελίδα» του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας ότι όταν υπάρχουν πίστη, σχέδιο και πάθος, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας
- Ολυμπιακός (29):1947, 1951, 1952, 1953 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020, 2025
- Παναθηναϊκός (20): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022, 2024
- ΑΕΚ (16): 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023
- ΠΑΟΚ (8): 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021
- Πανιώνιος (2): 1979, 1998
- ΟΦΗ (2): 1987, 2026
- ΑΕΛ (2): 1985, 2007
- Άρης (1): 1970
- Ηρακλής (1): 1976
- Καστοριά (1): 1980
- Εθνικός Πειραιώς (1): 1933