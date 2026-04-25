Πήρε... ανάσα η Λίβερπουλ, επικρατώντας της Κρίσταλ Πάλας στο Anfield με σκορ 3-1, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Premier League.

Έτσι, οι Reds έπιασαν την Άστον Βίλα και την Γιουνάιτεντ στην 3η θέση (έχει ματς λιγότερο η ομάδα του Μάντσεστερ) στους 58 βαθμούς, την ώρα που η Μπράιτον ακολουθεί και είναι στο -8, ενώ η Τσέλσι με τις πολλές σερί ήττες έχει πέσει στην 8η θέση και στο -10.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δυσκολεύτηκε αρκετά για να φτάσει τελικώς στην επικράτηση, με την Πάλας να έχει μεγάλες ευκαιρίες καθ'ολη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, χάρη σε δύο γρήγορα γκολ των Αλεξάντερ Ισάκ (35') και Άντι Ρόμπερτσον (40΄), η Λίβερπουλ πήρε προβάδισμα με 2-0 και κατάφερε να αντέξει μέχρι το τέλος.Mάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Σουηδού φορ για το 2026, με τον Ίσακ να έχει να σκοράρει από τον Δεκέμβριο του 2025.

Τελικώς, το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν με τον Ντάνιελ Μουνιόζ στο 71ο λεπτό. Ωστόσο, οι Reds «χτύπησαν» ξανά πριν το τέλος, με τον Βιρτς να διαμορφώνει το τελικό 3-1 στις καθυστερήσεις.