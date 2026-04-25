Η ανατροπή της χρονιάς: Η Μπάγερν ξεπέρασε τον εαυτό της! (vids)

Αν και έχαναν με 3-0 στο ημίχρονο από την Μάιντς, οι Βαυαροί σκόραραν τέσσερα γκολ σε μισή ώρα και έφτασαν σε μία επική ανατροπή.

Τρεις ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν και με την σαμπάνια (ή μπύρα) από την φιέστα τίτλου να μην έχει στεγνώσει από πάνω τους, οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου έψαχναν για κίνητρο.

Το ίδιο και ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος παρέταξε τα... δεύτερα, που είχαν την ευκαιρία για μία ωραία εκδρομή στο Μάιντς.

Μόνο που οι γηπεδούχοι είχαν άγριες ορέξεις. Είδαν τους Βαυαρούς μπόσικους, προηγήθηκαν με 3-0 στο ημίχρονο και αίφνης το κίνητρο βρέθηκε.

Ο θυμωμένος Κομπανί έριξε διαδοχικά μέσα Κέιν, Ολίσε, Μουσιάλα, Στάνισιτς, Τα και το γήπεδο έγειρε.

Η Μπάγερν Μονάχου μείωσε νωρίς με τον Τζάκσον και από εκεί και μετά όλοι κατάλαβαν τι έχει το έργο στη συνέχεια.

Τρία γκολ από παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο σφράγισαν ακόμα μία απίθανη νίκη για την Μπάγερν Μονάχου (3-4), που έφτιαξε και την ψυχολογία της ενόψει της πρώτης μάχης με τους Παριζιάνους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Άουγκσμπουργκ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(44' Κάντε / 66' Ντόαν)

Κολωνία - Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2

(78' Βάλτνσμιντ / 43' πεν., 52' Σικ)

Χάιντενχαϊμ - Ζανκτ Πάουλι 2-0

(3' Ζίβζιβάντζε, 82' Ντίνκτσι)

Μάιντς - Μπάγερν Μονάχου 3-4

(15' Κορ, 29' Νέμπελ, 45' Μπέκερ / 53' Τζάκσον, 73' Ολίσε, 80' Μουσιάλα, 83' Κέιν)

Βόλφσμπουργκ - Γκλάντμπαχ 0-0