Σοβαρό πλήγμα για Ρεάλ και Βραζιλία: Εκτός για μήνες ο Μιλιτάο

Ο Έντερ Μιλιτάο έχει ένα νέο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, καθώς υπέστη ζημιά στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Σύμφωνα με την ισπανική «As», ο Βραζιλιάνος στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αυτό φέρνει τεράστιο πρόβλημα.

Η αποθεραπεία του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις μήνες, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ για μεγάλο διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του.

Το πιο σημαντικό πλήγμα, ωστόσο, αφορά την εθνική Βραζιλίας, αφού ο Μιλιτάο δεν θα προλάβει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στερώντας από τη «Σελεσάο» μια σημαντική λύση στην άμυνα.