«Αγκαλιά» με τον τίτλο η Κ17 του Παναθηναϊκού!

Η «χρυσή» γενιά του Παναθηναϊκού είναι έτοιμη να ανέβει στην κορυφή της Ελλάδας, αφού διατήρησε το αήττητο και στο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ (1-1) και χρειάζεται μόλις 2 βαθμούς στις 2 τελευταίες αγωνιστικές για να «σφραγίσει» τον τίτλο.

Η διαφορά από την Ένωση παρέμεινε στους 5 βαθμούς και από τον ΠΑΟΚ στους 10, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν βέβαια δύο παιχνίδια λιγότερα και την ευκαιρία να πλησιάσουν στους 4, εάν επικρατήσουν σε αμφότερα.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, το «Τριφύλλι» μπήκε ιδανικά στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον Φώτη, έπειτα από ασίστ του Νεμπή. Η ΑΕΚ έβγαλε αμέσως αντίδραση και στο 5’ ισοφάρισε με τον Αργυρίου, με τις δύο ομάδες να έχουν καλές στιγμές στο υπόλοιπο του αγώνα αλλά το 1-1 να διατηρείται μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Το αποτέλεσμα αυτό «βόλεψε» φυσικά περισσότερο τον Παναθηναϊκό, που είναι έτοιμος να πανηγυρίσει τον τίτλο και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, αφού δεν έχει γνωρίσει ούτε μια ήττα κατά την διάρκεια της σεζόν.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (75’ Γκαρτζονίκας), Σέμος, Λάβδας, Κουμουκέλης (86’ Κονής), Μπινιάρης, Πετούσης (75’ Κάρο), Καραγκούνης (86’ Βασιλόπουλος), Βανδήρας (67’ Κρητικός), Νεμπής, Φώτης.

ΑΕΚ: Βαζιντάρης, Μαρίνος, Ταμπάκογλου, Φιλιππιάδης, Χατζόπουλος, Στεργιαρόπουλος (85' Γερούκαλης) Κασίδης (66' Σιούτας) Φραντζεσκάκης, Τσαντήλας, Ποντίκης (74' Λιάκος) Αργυρίου.