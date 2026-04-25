«Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ντε Ρόσι η Τζένοα»

Η Τζένοα ετοιμάζει νέο διετές συμβόλαιο για τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Απόλυτα ευχαριστημένοι είναι στην Τζένοα από τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι και σχεδιάζουν να του επεκτείνουν το συμβόλαιο. Το καλοκαίρι το συμβόλαιο του 42χρονου τεχνικού λήγει, ωστόσο ανανεώνεται αυτόματα αν η ομάδα της Γένοβας μείνει στη Serie A. Στόχος που φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς βρίσκεται στο +11 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η διοίκηση των «ροσομπλού» όμως θέλει να «δέσει» τον Ντε Ρόσι με νέο συμβόλαιο έως το 2028, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, καθώς εκτιμά τον τρόπο δουλειάς του.

Το όνομα του Ιταλού τεχνικού ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό τις περασμένες ημέρες και ο ίδιος αναμένεται να πάρει απόφαση για το μέλλον του.

