«Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ντε Ρόσι η Τζένοα»

Απόλυτα ευχαριστημένοι είναι στην Τζένοα από τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι και σχεδιάζουν να του επεκτείνουν το συμβόλαιο. Το καλοκαίρι το συμβόλαιο του 42χρονου τεχνικού λήγει, ωστόσο ανανεώνεται αυτόματα αν η ομάδα της Γένοβας μείνει στη Serie A. Στόχος που φαίνεται να επιτυγχάνεται, καθώς βρίσκεται στο +11 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Η διοίκηση των «ροσομπλού» όμως θέλει να «δέσει» τον Ντε Ρόσι με νέο συμβόλαιο έως το 2028, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, καθώς εκτιμά τον τρόπο δουλειάς του.
Το όνομα του Ιταλού τεχνικού ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό τις περασμένες ημέρες και ο ίδιος αναμένεται να πάρει απόφαση για το μέλλον του.
🚨 Excl. - #Genoa are planning Daniele #DeRossi’s contract extension until 2028. His contract expires in June, but there is an automatic renewal until 2027 if Genoa stay in Serie A. Rossoblù’s Board are very satisfied with DDR’s performance as Genoa’s coach. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2026