Μοναδικό ενδιαφέρον η πρωτιά στα play out

Η ήττα του Αιγάλεω στο Άργος την προηγούμενη σηματοδότησε τον υποβιβασμό του «Σίτι». Αυτό σημαίνει πως η 10η - και τελευταία - αγωνιστική των Play Out του B’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, θα διεξαχθεί δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Αν υπάρχει κάποιο κίνητρο, αυτό έχει να κάνει μόνο με το αν θα τερματίσει πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα η Ελλάς Σύρου ή η Athens Kallithea FC. Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα την περασμένη Κυριακή (19/4), με τους νησιώτες να διατηρούν προβάδισμα ενός βαθμού.

Στο φινάλε, η Ελλάς Σύρου ταξιδεύει στο Άργος για να αντιμετωπίσει τον Παναργειακό. Ο οποίος στο 3-2 επί του Αιγάλεω, αφενός πήρε μαζί του το «Σίτι» στην πιο κάτω κατηγορία, αφετέρου πανηγύρισε την παρθενική του νίκη στη φετινή σεζόν. Ο σύλλογος από την Ερμούπολη, πάντως, πήρε και τα τρία προηγούμενα φετινά ματς με τον Παναργειακό, με συνολικό συντελεστή τερμάτων 11-2.

Η Καλλιθέα, από την πλευρά της, φιλοξενεί τα Χανιά, έχοντας, επίσης, πάρει τα τρία προηγούμενα φετινά παιχνίδια - αλλά με συνολικό σκορ (μόνο) 7-2. Οι Κρητικοί πέτυχαν νίκη γοήτρου επί της Ηλιούπολης, με τον έμπειρο προπονητή Νίκο Αναστόπουλο να υπόσχεται αποκαλύψεις μετά το φινάλε της σεζόν.

Στην Ηλιούπολη, τέλος, η ομώνυμη ομάδα θα αντιμετωπίσει το Αιγάλεω σε μια αναμέτρηση... απογοητευμένων. Κι οι δυο του χρόνου θα είναι στη Γ’ Εθνική, αλλά τουλάχιστον ευελπιστούν να αποχαιρετήσουν την κατηγορία με μια θετική ανάμνηση. Το «Σίτι» έκανε το 3/3 κόντρα στην Ηλιούπολη στους προηγούμενους φετινούς μεταξύ τους αγώνες, με συντελεστή τερμάτων 7-1

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής των Play Out του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία: Σάββατο 25 Απριλίου 2026 (15:00) ΔΑΚ Άργους, Παναργειακός - Ελλάς Σύρου «Γρηγόρης Λαμπράκης», Athens Kallithea FC - Χανιά Ηλιούπολης, Ηλιούπολη - Αιγάλεω

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT (Β’ ΟΜΙΛΟΣ, 9η Αγωνιστική) ΑΓ. Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ. 1. Ελλάς Σύρου 9 5-3-1 14-6 30 2. Athens Kallithea FC 9 4-4-1 9-5 29 3. Αιγάλεω 9 5-2-2 10-8 26 4. Χανιά 9 4-1-4 7-6 19 5. Ηλιούπολη 9 1-2-6 3-11 13 6. Παναργειακός 9 1-2-6 6-13 8