Έντονη αντίδραση Γκουαρδιόλα για τα εισιτήρια του Μουντιάλ: «Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους»

Το νέο Μουντιάλ αναμένεται ιστορικό, καθώς θα είναι το πρώτο με συμμετοχή 48 ομάδων και διάρκεια που θα αγγίζει τις 40 ημέρες.
Ωστόσο, το υψηλό κόστος των εισιτηρίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Οι τιμές έχουν φτάσει σε εξωπραγματικά επίπεδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τελικό, όπου πακέτο τεσσάρων εισιτηρίων φτάνει σχεδόν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Το ζήτημα έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, με τον Καταλανό τεχνικό να παίρνει ξεκάθαρη θέση, δείχνοντας τον εκνευρισμό του.
Όπως ανέφερε, παλαιότερα το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελούσε μια γιορτή του ποδοσφαίρου, όπου φίλαθλοι από κάθε γωνιά του κόσμου ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους, με το κόστος να είναι πιο προσιτό.
Σήμερα, όπως τόνισε, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά, με τις τιμές να είναι απαγορευτικές για τον μέσο φίλαθλο. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει τον ρόλο των χορηγών και τη βιωσιμότητα της διοργάνωσης, υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι αποτελούν τον πυρήνα του ποδοσφαίρου και δεν πρέπει να μένουν εκτός.
𝗣𝗘𝗣 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗢𝗟𝗔 𝗥𝗘́𝗔𝗚𝗜𝗧 𝗔𝗨𝗫 𝗣𝗥𝗜𝗫 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘. — BeFootball (@_BeFootball) April 24, 2026
« Il y a très, très longtemps, la Coupe du Monde était une célébration 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝗶𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹. ✨⚽
