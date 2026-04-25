Έντονη αντίδραση Γκουαρδιόλα για τα εισιτήρια του Μουντιάλ: «Το ποδόσφαιρο ανήκει στους φιλάθλους»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το κόστος των εισιτηρίων στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας πως το άθλημα πρέπει να παραμένει προσβάσιμο στον κόσμο.

Το νέο Μουντιάλ αναμένεται ιστορικό, καθώς θα είναι το πρώτο με συμμετοχή 48 ομάδων και διάρκεια που θα αγγίζει τις 40 ημέρες.

Ωστόσο, το υψηλό κόστος των εισιτηρίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Οι τιμές έχουν φτάσει σε εξωπραγματικά επίπεδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τελικό, όπου πακέτο τεσσάρων εισιτηρίων φτάνει σχεδόν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Το ζήτημα έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, με τον Καταλανό τεχνικό να παίρνει ξεκάθαρη θέση, δείχνοντας τον εκνευρισμό του.

Όπως ανέφερε, παλαιότερα το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελούσε μια γιορτή του ποδοσφαίρου, όπου φίλαθλοι από κάθε γωνιά του κόσμου ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους, με το κόστος να είναι πιο προσιτό.

Σήμερα, όπως τόνισε, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά, με τις τιμές να είναι απαγορευτικές για τον μέσο φίλαθλο. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει τον ρόλο των χορηγών και τη βιωσιμότητα της διοργάνωσης, υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι αποτελούν τον πυρήνα του ποδοσφαίρου και δεν πρέπει να μένουν εκτός.