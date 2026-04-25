Ολυμπιακός: Ψάχνει στόπερ για βασικό – Οι περιπτώσεις που εξετάζονται

Έναν κεντρικό αμυντικό με παραστάσεις και εμπειρίες αναζητά ο Ολυμπιακός.

Πρωταρχικός στόχος του Ολυμπιακού είναι να παλέψει για το πρωτάθλημα, ωστόσο ο μεταγραφικός σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και βασική προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός στόπερ που θα χτυπά την πόρτα της ενδεκάδας. Φέτος βασικό αμυντικό δίδυμο είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν έναν παίκτη που θα μπορεί να σταθεί δίπλα τους.

Στα υπόψη εδώ και καιρό είναι η περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Ο 34χρονος Ολλανδός είναι έμπειρος και ποιοτικός, αλλά τον πολιορκούν κι άλλες ομάδες. Ο Ντιόγκο Λέιτε επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό και τον Ιανουάριο, αλλά η απόκτηση του Πορτογάλου στόπερ από την Ουνιόν Βερολίνου δεν προχώρησε. Ωστόσο κι αυτός βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.

Στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Αμπντού Ντιαλό, ο οποίος από το 2023 αγωνίζεται στο Κατάρ και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, όπως και οι Νις, Άντερλεχτ.