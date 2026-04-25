H Mπόρνμουθ προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Κρουπί για να αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ελι Ζούνιορ Κρουπί επιδιώκει η διοίκηση της Μπόρνμουθ για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2031, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Ο 19χρονος Γάλλος επιθετικός αγωνίζεται στους «Τσέρις» από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποκτήθηκε από τη Λοριάν και από τότε έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του, προκαλώντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Λίβερπουλ και γι’ αυτό η διοίκηση της Μπόρνμουθ σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

Στην πρώτη του σεζόν ο νεαρός φορ έχει δέκα γκολ σε 30 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με το κασέ του να έχει φθάσει πλέον τα 70 εκατ. ευρώ.