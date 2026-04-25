Γκουαρντιόλα: «Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα κλήθηκε να σχολιάσει τις υπερβολικές τιμές στα εισιτήρια του Mundial, τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πριν από χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου και της χαράς που φέρνει. Όλοι ταξίδευαν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, από άλλες ηπείρους, για να δουν τη χώρα τους και να την υποστηρίξουν. Ήταν προσιτό. Τώρα, είναι σύγχρονη εποχή, έτσι δεν είναι.

Είναι τόσο ακριβό. Δεν γνωρίζω τον λόγο, το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους. Φυσικά, πρέπει να σκεφτούμε τους χορηγούς, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμο. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Αλλά οι οπαδοί είναι το κλειδί για να συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση».