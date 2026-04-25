Η Μίλαν δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Φίλκρουγκ

Η διοίκηση της Μίλαν έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στη συμφωνία της με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Νίκλας Φίλκρουγκ.

Ο 33χρονος Γερμανός φορ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο δανεικός για έξι μήνες από την ιταλική ομάδα, με οψιόν αγοράς μόλις στα πέντε εκατ. ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» η διοίκηση των «ροσονέρι» έχει αποφασίσει να μην την ενεργοποιήσει, καθώς δεν είναι ευχαριστημένη από τις εμφανίσεις του στη Serie A.

Ο Φίλκρουγκ έχει μόλις ένα γκολ σε 25 ματς (από τα οποία μόλις στα τρία ήταν στην αρχική ενδεκάδα) με τη Μίλαν, η οποία ήδη έχει ενημερώσει τον μάνατζερ του πως δεν πρόκειται να το κρατήσει μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Γερμανός φορ θα επιστρέψει στη Γουέστ Χαμ, αλλά δεν θα μείνει στην Αγγλία, καθώς έχει δώσει ήδη τα χέρια με τη Βόλφσμπουργκ, προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φορέσει την φανέλα των «Λύκων».