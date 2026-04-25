Κόντε: «Δεν μιλάω με τον Λουκάκου, είμαι απογοητευμένος μαζί του»

Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις του Αντόνιο Κόντε με τον Ρομέλου Λουκάκου, αφού ο Ιταλός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ απογοητευμένος με τον Βέλγο στράικερ.

Ο Ρομέλου Λουκάκου μετά τον τραυματισμό του πήγε στο Βέλγιο για την αποθεραπεία του χωρίς άδεια από τη Νάπολι, με αποτέλεσμα να ψυχρανθούν οι σχέσεις του με τον Αντόνιο Κόντε.

Ο Ιταλός τεχνικός, μάλιστα ξεκαθάρισε ότι είναι πολύ απογοητευμένος από την στάση του έμπειρου επιθετικού, τονίζοντας ότι δεν μιλάει πλέον με τον Λουκάκου.

«Είμαι απογοητευμένος από τον Ρομέλου Λουκάκου. Δεν ήρθε καν να μου πει ένα γεια, δεν μιλάω μαζί του. Ήταν εκεί, κοντά στο γραφείο μου, και δεν μιλήσαμε. Δεν περίμενα αυτή την κατάσταση», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αντόνιο Κόντε.