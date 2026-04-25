Έξαλλοι στην Μπέτις για τη διαιτησία με Ρεάλ - Ζητούν πέναλτι σε χέρι του Ντίαθ (vid)

Έντονη συζήτηση έχει σηκώσει στην Ισπανία η φάση με το χέρι που έκανε εντός περιοχής ο Μπραχίμ Ντίαθ στην αναμέτρηση της Μπέτις με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «βερδιμπλάνκος» διαμαρτύρονται έντονα για τον μη καταλογισμό πέναλτι από τον διαιτητή της αναμέτρησης Θέσαρ Σότο Γκράδο, αλλά και με τον VAR, Γκονθάλεθ Φουέρτες, που δεν κάλεσε τον ρέφερι να εξετάσει την φάση.

Από τα video που κυκλοφορούν δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν η μπάλα βρίσκει πρώτα στον ώμο του μεσοεπιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης και υπάρχει έντονη συζήτηση αν είναι παράβαση ή όχι, με τους ανθρώπους της Μπέτις να «βράζουν».