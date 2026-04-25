Οι Ιταλοί θεωρούν «ντροπιαστική» την πρόταση για να αντικαταστήσουν το Ιράν στο Mundial

Η πρόταση Αμερικανού διπλωμάτη ότι η Ιταλία θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο χαρακτηρίστηκε «ντροπιαστική» και «ακατάλληλη» από Ιταλούς αθλητικούς παράγοντες.

Ο Πάολο Τζαμπόλι, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, δήλωσε στους Financial Times πως μετέφερε αυτή την ιδέα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η συμμετοχή του Ιράν στο τουρνουά παραμένει αβέβαιη μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ έχει δώσει αντικρουόμενα μηνύματα για την παρουσία της χώρας, δηλώνοντας από τη μία πως είναι «ευπρόσδεκτη», αλλά εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχίες για «τη ζωή και την ασφάλειά τους».

Η Ιταλία, τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν κατάφερε να προκριθεί στη φετινή διοργάνωση των 48 ομάδων στη Βόρεια Αμερική και απουσιάζει από το Μουντιάλ από το 2014. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζαμπόλι, διαθέτει το “ιστορικό βάρος” που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια συμμετοχή.

Ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συμμετοχής μέσω… πλαγίας οδού. Η ήττα της Ιταλίας στα πέναλτι από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε αγώνα μπαράζ τον περασμένο μήνα έβαλε τέλος στις ελπίδες πρόκρισης.

«Η ενδεχόμενη… επαναπρόκριση της Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, πρώτον δεν είναι εφικτή και δεύτερον δεν είναι σωστή», δήλωσε στο Sky News. «Δεν ξέρω τι από τα δύο προηγείται. Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Λουτσιάνο Μπουονφίλιο. «Πρώτα απ’ όλα δεν πιστεύω ότι είναι εφικτό», ανέφερε. «Και δεύτερον, θα ένιωθα προσβεβλημένος. Για να πας σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, πρέπει να το αξίζεις».

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, χαρακτήρισε επίσης την ιδέα «ντροπιαστική», σύμφωνα με το Reuters.