«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Αμπντού Ντιαλό»

Σε μεταγραφικό σενάριο εμπλέκουν οι Σενεγαλέζοι τον Ολυμπιακό, αφού αναφέρουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό, Αμπντού Ντιαλό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του senego.com, οι Πειραιώτες, όπως και η Άντερλεχτ, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον έμπειρο στόπερ, που θα αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι από την Αλ Αραμπί.

Για τον Ντιαλό, πάντως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από ομάδες σε Αγγλία, την Γερμανία και την Γαλλία, με τον Ντιαλό να αποτελεί ένα ελκυστικό πακέτο για ευρωπαϊκούς συλλόγους λόγω των πλούσιων εμπειριών του.

Ο 29χρονος στόπερ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Παρί Σεν Ζερμέν, Ντόρτμουντ, Λειψία και Μονακό, όντας και διεθνής με την Εθνική Σενεγάλης.