Πήγε για την ανατροπή της χρονιάς η Λανς αλλά...

Η καταιγιστική εμφάνιση της Μπρεστ στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με 3-0, βρήκε "απάντηση" στο δεύτερο μέρος από τη Λανς, όμως η προσπάθεια των φιλοξενουμένων για μία σπουδαία ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε και το τελικό 3-3, τους στέρησε άλλους δύο βαθμούς στη μάχη του τίτλου.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής στη Ligue 1 οι Γκουίντο (7′), Τουσάρ (25′) και Εμπιμπέ (42′) έδωσαν… αέρα τριών τερμάτων στην Μπρεστ η οποία μετρούσε 4 σερί αγώνες χωρίς νίκη (μία ισοπαλία και 3 ήττες).

Η Λανς «επέστρεψε» στο δεύτερο μέρος και βρήκε δύο γκολ με τους Τοβέν και Σιμά σε διάστημα 5 λεπτών (60′-64′), με τον Σεν Μαξιμέν να «σώζει» εντέλει τον ένα βαθμό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η απόσταση απ’ την Παρί ωστόσο, έμεινε στο -3 με τους Παριζιάνους να έχουν κι ένα αγώνα λιγότερο και τα ματς λιγοστεύουν πλέον για να μπορεί να διεκδικήσει η Λανς το πρωτάθλημα.