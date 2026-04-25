Η Μπέτις σόκαρε την Ρεάλ στο 90+4'!

Με γκολ του Έκτορ Μπεγερίν στις καθυστερήσεις, η Μπέτις απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο "Καρτούχα" (1-1).

Το γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ απ’ το 17ο λεπτό φάνηκε να αρκεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης για να φύγει νικήτρια απ’ το “Καρτούχα” απέναντι στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν είχε… αντίθετη άποψη και με ένα εξαιρετικό τέρμα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της LaLiga.

Αποτέλεσμα… καταδικαστικό πλέον για τους Μαδριλένους, αφού έμειναν στο -8 απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία θα έχει την ευκαιρία το Σάβατο (25/4) με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε να «ξεφύγει» στο +11 και να «τελειώσει» μια και καλή την υπόθεση τίτλος, πριν φτάσουν καν οι δύο ομάδες στο “clasico” της 10ης Μαΐου.