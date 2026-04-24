Ο Τεττέη συνεχίζει να δίνει χαμόγελα στον μικρό Μάριο - Υπέροχη κίνηση από τους φίλους του παιδιού

Ο Τεττέη δεν περιορίστηκε σε μια αφιέρωση, αλλά δείχνει πως η πραγματική αξία είναι μακριά από τα φώτα. Με διακριτικότητα και ουσία, στέκεται δίπλα σε έναν μαχητή της ζωής, χαρίζοντας κάτι πολύ πιο σημαντικό από ένα γκολ, ανθρώπινη παρουσία και ελπίδα.

Δύο μήνες πριν, ο Έλληνας παίκτης είχε αφιερώσει ένα γκολ σε έναν νεαρό θαυμαστή του, και είχε συγκινήσει άπαντες με αυτή την κίνησή του.

Πολλοί θα πουν πως ο Ανδρέας Τεττέη έκανε απλώς πράξη μια μικρή υπόσχεση του και πώς είναι κάτι που συχνά συμβαίνει από αρκετούς παίκτες. Ωστόσο ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού δεν σταμάτησε εκεί. Δεν έμεινε δηλαδή στην πράξη του μπροστά στις κάμερες. Άλλωστε δεν τον ενδιαφέρει να φανεί κάποιος και αυτό γίνεται ξεκάθαρο με την παρακάτω κίνηση του.

Ο νεαρός Μάριος, ένας μαχητής της ζωής, θαυμάζει τον Ανδρέα Τεττέη και οι φίλοι τού, φρόντισαν να του κάνουν ένα δώρο. Ήρθαν σε επικοινωνία με τον Έλληνα παίκτη, του εξήγησαν τι ακριβώς θέλουν και εκείνος ανταποκρίθηκε. Γι'αυτό και είδαμε τον παίκτη του Παναθηναϊκού να σχηματίζει το γράμμα «Μ» μετά το γκολ.

Ωστόσο αυτός ο Άνθρωπος (ας μείνει λίγο στην άκρη το «ο ποδοσφαιριστής»), δεν έβγαλε απλώς την υποχρέωση εκείνο το βράδυ και αυτό ήταν όλο, αλλά φροντίζει να επισκέπτεται τον Μάριο και μάλιστα να του χαρίσει και μια εμφάνισή του, την οποία μάλιστα του πήγε αμέσως μετά από την προπόνηση, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να περάσει τον χρόνο του αλλιώς.

Και πάλι αν κάποιος σκεφτεί πως ο Τεττέη σταμάτησε εκεί θα κάνει λάθος, μιας και ο ίδιος φροντίζει να έχει συχνή επικοινωνία όποτε μπορεί και δείχνει όλα όσα είχαν αναφερθεί όταν έγινε γνωστό το που αφιέρωσε το γκολ.

Ο Ανδρέας έδωσε στον Μάριο ένα χέρι βοηθείας να σκεφτεί κάτι άλλο πέρα από το σοκ των πρώτων ημερών. Πήγε στο σπίτι λίγες μέρες μετά από την πρώτη χημειοθεραπεία του νεαρού μαχητή.

Εδώ λοιπόν φαίνεται πως ο Ανδρέας Τεττέη δεν έχει ανέβει πάνω σε κανένα καλάμι και πως είναι δίπλα σε άνθρωπος που δίνουν την δική τους μάχη. Μπορεί να μην είναι γιατρός, αλλά πάντα ένα χαμόγελο βοηθάει, και εκείνος φροντίζει να χαρίζει όσα περισσότερα μπορεί.

Όπως αναφέρει και ο πατέρας του Μάριου

«Η απλότητα του Ανδρέα που ήρθε αμέσως μετά την προπόνηση μέσα στην κίνηση να δώσει ο ίδιος τη φανέλα, η ταπεινότητα, ο σεβασμός, ένα παιδί που μεγάλωσε με αξίες και που δεν ξεχνά τον Μάριο καθόλου κι επιδιώκει να επικοινωνεί συχνά».

Ωστόσο το ίδιο άξιοι και ίσως ακόμη παραπάνω είναι οι φίλοι του Μάριου και η ευαισθησία που έδειξαν όντας έφηβοι, αυτή την εποχή που ακούμε μόνο άσχημα και σκληρά πράγματα για τα νέα παιδιά. Είναι άξια αναφοράς η κινητοποίηση μιας μεγάλης παρέας για να δώσουν χαρά σε ένα παιδί που αντί να ετοιμάσει βαλίτσες για πενταήμερη μπήκε στο χειρουργείο.

Ο Παντελής, ο Άγγελος, ο Δημήτρης κι ο Κώστας πήγαν τον Ανδρέα στην μικρή αυλή της πολυκατοικίας ώστε να ξεκινήσει αυτή η συγκινητική ιστορία.