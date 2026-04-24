Η Μετς ξεπερνά ακόμα και την κρίση της Τότεναμ

Μπορεί η Τότεναμ να είναι σε ελεύθερη πτώση με 15 αγωνιστικές χωρίς νίκη στην Premier League, όμως δεν είναι η χειρότερη περίπτωση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η πιο δύσκολη κατάσταση ανήκει στη Μετς, η οποία διανύει ακόμα πιο εφιαλτικό σερί στο γαλλικό. Η γαλλική ομάδα έχει να πανηγυρίσει νίκη από τις 9 Νοεμβρίου και μετρά πλέον 18 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς τρίποντο (0-4-14), παραμένοντας καθηλωμένη στην τελευταία θέση και με τον υποβιβασμό προ των πυλών.

Σε σύγκριση, το αρνητικό σερί της Τότεναμ μοιάζει λιγότερο… ακραίο, ενώ και η Εσπανιόλ στη Λα Λίγκα κινείται σε παρόμοια επίπεδα με 15 αγώνες χωρίς νίκη, αλλά όχι τόσο δραματικά όσο η Μετς.

Η περίπτωση της γαλλικής ομάδας δείχνει πως πάντα υπάρχει και χειρότερο σενάριο στο ποδόσφαιρο.