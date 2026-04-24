Ο Σεσκ Φάμπρεγκας διαψεύδει τα σενάρια για την Τσέλσι

Τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Σεσκ Φάμπρεγκας με τον πάγκο της Τσέλσι φαίνεται πως δεν επηρεάζουν τον ίδιο.

Η ομάδα του Λονδίνου είναι σε αναζήτηση για νέο προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Ροσενιόρ, με το όνομα του Ισπανού τεχνικού να είναι έντονα στα σχετικά ρεπορτάζ. Ωστόσο, ο ίδιος δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει το έργο του στην Ιταλία.

Σε δηλώσεις του, ο 38χρονος προπονητής τόνισε πως δεν έχει κάποια ενημέρωση για πιθανή πρόταση και ότι δεν θεωρεί σωστό να ασχολείται με υποθέσεις που δεν τον αφορούν άμεσα αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, προτεραιότητά του αποτελεί η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας του απέναντι στην Τζένοα.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει κανονικά στον πάγκο της Κόμο, τονίζοντας πως η εμπειρία που απέκτησε ως ποδοσφαιριστής τον βοηθά να διαχειρίζεται με ψυχραιμία τέτοιου είδους φήμες και καταστάσεις.