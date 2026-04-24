Λαμπρόπουλος: «Φέτος είμαστε πιο... ώριμοι στον τελικό και σε καλή φόρμα!»

Οι τοποθετήσεις του αρχηγού των Κρητικών, Βασίλη Λαμπρόπουλου, για τον μεγάλο τελικό του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ στην συνέντευξη Τύπου του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Aν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία:

«Είναι ένας τελικός, ξέρουμε τον αντίπαλό μας, μπορεί η σεζόν να είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, ειδικά εξωαγωνιστική, δεν υπάρχει κάποιος που να το θέλει περισσότερο ή λιγότερο, είμαστε έτοιμοι και σε καλή αγωνιστική φόρμα, οπότε θα το διεκδικήσουμε στα ίσια και ο καλύτερος να κερδίσει».

Για την δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στον τελικό και αν τον προσεγγίζουν διαφορετικά:

«Πέρσι μας είχαν κατακλείσει τα συναισθήματα, ζούσαμε ένα... όνειρο και χαθήκαμε λίγο εκεί. Σίγουρα πέρσι όταν χάσαμε τον τελικό θέλαμε να μας δοθεί μία ευκαιρία, νομίζω ότι πλέον έχουμε συγκρατημένα συναισθήματα και είμαστε πιο έτοιμοι γι' αυτό το ματς, χωρίς να περιοριστούμε από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω πως είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με πέρσι».