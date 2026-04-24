«Ετοιμάζει κίνηση για Ταβερνιέ ο Μπενίτεθ»

Την στιγμή που το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό είναι... κάτι παραπάνω από αβέβαιο, στο εξωτερικό υποστηρίζουν πως ο Ισπανός τεχνικός θέλει να φέρει στο «Τριφύλλι» τον Ταβερνιέ.

Τα μεταγραφικά σενάρια ενόψει της νέας σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και στο εξωτερικό εμπλέκουν το «Τριφύλλι» με τον Τζέιμς Ταβερνιέ, επί σειρά ετών αρχηγό της Ρέιντζερς, ο οποίος όμως θα αποχωρήσει από την σκωτσέζικη ομάδα στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Ράφα Μπενίτεθ είναι έτοιμος να πείσει τον 34χρονο Άγγλο μπακ να ντυθεί στα πράσινα, όμως η διαφαινόμενη αποχώρησή του από τον «πράσινο» πάγκο περιπλέκει ασφαλώς τα πράγματα και δυσκολεύει πολύ την υλοποίηση μιας τέτοιας μεταγραφής.

Οι «πράσινοι» άλλωστε έχουν στο δεξί άκρο της άμυνας τον Ντάβιντε Καλάμπρια και δεν φαντάζει πιθανό να κάνουν μια τέτοια κίνηση στην συγκεκριμένη θέση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε το «Football Insider»:

«Ο Τζέιμς Ταβερνιέρ προσελκύει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, μετά την ανακοίνωσή του ότι αποχωρεί άμεσα από τη Ρέιντζερς, όπως αποκάλυψαν πηγές στο Football Insider.

Ο 34χρονος μένει ελεύθερος στο τέλος Ιουνίου και έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει νέο συμβόλαιο, βάζοντας έτσι τέλος στην 11ετή παρουσία του στη Γλασκώβη.

Αρκετοί σύλλογοι από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, έχοντας στο παρελθόν αποτύχει να τον αποκτήσουν.

Όπως αποκαλύφθηκε στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Transfer Insider» του Football Insider, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ανάμεσα στους «μνηστήρες», με τον Ράφα Μπενίτεθ να ετοιμάζει κίνηση για να πείσει τον Ταβερνιέ να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η θέση του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση και ενδεχόμενη αποχώρησή του θα μπορούσε να περιπλέξει οποιαδήποτε προσπάθεια απόκτησης του δεξιού μπακ, την ώρα που ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Ρέιντζερς».