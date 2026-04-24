Βαρύς ο πέλεκυς της ΟΥΕΦΑ για το ομοφοβικό παραλήρημα του Πρεστιάνι!

Η πειθαρχική επιτροπή έκρινε ότι ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Βινίσιους και τον τιμώρησε με ποινή έξι αγωνιστικών.

Παραδειγματική ήταν η τιμωρία της ΟΥΕΦΑ για το ομοφοβικό ντελίριο του Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βινίσιους στην πρόσφατη αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Η πειθαρχική επιτροπή έκρινε ένοχο τον Αργεντινό εξτρέμ και τον τιμώρησε με ποινή έξι αγωνιστικών, εκ των οποίων οι τρεις είναι με διετή αναστολή.

Ο Πρεστιάνι έχει εκτίσει ήδη την μία αγωνιστική της ποινής του στον επαναληπτικό του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αν επιλεγεί στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα δύο πρώτα παιχνίδια, αφού η ποινή του αφορά και διοργανώσεις εθνικών ομάδων της FIFA.