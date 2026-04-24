Το μήνυμα του Βιεϊρά προς τους παίκτες της Άρσεναλ

Ο άλλοτε παίκτης της Άρσεναλ έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες της ομάδας ώστε να τους εμψυχώσει τώρα που η σεζόν είναι στην τελική ευθεία της.

Ο παλαίμαχος Γάλλος ποδοσφαιριστής τόνισε την σημασία που έχει να παίζει κάποιος για την Άρσεναλ ενώ παράλληλα είπε στους παίκτες πως έχουν φτάσει ήδη πολύ ψηλά και να συνεχίσουν.

«Να θυμάστε πού βρίσκεστε και γιατί, το να είστε πρώτοι στο πρωτάθλημα και σε ημιτελικό Champions League δεν γίνεται χωρίς ποιότητα και ενότητα.

Ξέρετε πώς να νικάτ, το έχετε δείξει εδώ και μήνες Στην τελική ευθεία, μην ξεχάσετε τι σας έφερε μέχρι εδώ. Μην αλλάξετε συνήθειες, συνεχίστε να κάνετε τα ίδια πράγματα και απολαύστε τη διαδρομή.»