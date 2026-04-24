Ολυμπιακός: Αγγλικά σενάρια για Τζολάκη και Άρσεναλ

Νέος μνηστήρας για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, με τους Άγγλους να βάζουν στο "παιχνίδι" και την Άρσεναλ.

Μετά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον διεθνή πορτιέρο του Ολυμπιακού, στο "κόλπο" φέρεται να μπαίνει και η Άρσεναλ.

Σύμφωνα με αναφορές στο Νησί, οι Λονδρέζοι εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου άσου, που αποτελεί σταθερά έναν από τους κορυφαίους παίκτες των Πειραιωτών την τελευταία διετία.

Όπως σημειώνεται, ο Τζολάκης κοστολογείται στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται επίσης στα ραντάρ της Νάπολι και της... Νότιγχαμ Φόρεστ, της έτερης ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη.