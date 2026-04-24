Ολυμπιακός: Αγγλικά σενάρια για Τζολάκη και Άρσεναλ

Μετά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον διεθνή πορτιέρο του Ολυμπιακού, στο "κόλπο" φέρεται να μπαίνει και η Άρσεναλ.
Σύμφωνα με αναφορές στο Νησί, οι Λονδρέζοι εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου άσου, που αποτελεί σταθερά έναν από τους κορυφαίους παίκτες των Πειραιωτών την τελευταία διετία.
Όπως σημειώνεται, ο Τζολάκης κοστολογείται στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται επίσης στα ραντάρ της Νάπολι και της... Νότιγχαμ Φόρεστ, της έτερης ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη.
🚨🔴 | Arsenal F.C. eye Konstantinos Tzolakis— Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) April 24, 2026
Arsenal are interested in the Olympiacos F.C. goalkeeper as a potential backup to David Raya 👀
📏 6’4” presence
🧤 20 clean sheets in 39 games this season
🧠 Strong profile: commanding, athletic, good with his feet
💰 Valued around… pic.twitter.com/OxYfo9P20k