Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό φινάλε της σεζόν, με τρεις τίτλους να είναι ανοιχτοί.

Στη Saudi Pro League, η Αλ Ναασρ έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα, καθώς βρίσκεται οκτώ βαθμούς μπροστά από τους διώκτες της. Το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Αλ Χιλαλ στις 12 Μαΐου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, αφού με νίκη η ομάδα του Πορτογάλου σταρ μπορεί να «κλειδώσει» μαθηματικά τον τίτλο.

Παράλληλα, στο ασιατικό μέτωπο, η Αλ Νασρ ετοιμάζεται για τον τελικό του AFC Champions League Two, όπου θα αντιμετωπίσει την Οσάκα στις 16 Μαΐου. Πρόκειται για έναν τίτλο με ιδιαίτερη σημασία.

Τέλος, στο βάθος υπάρχει και το μεγάλο όνειρο με την εθνική Πορτογαλίας, το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν και πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση, ο Ρονάλντο παραμένει αποφασισμένος να κυνηγήσει ακόμα μία κορυφή στην τεράστια καριέρα του.