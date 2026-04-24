«Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με σούπερ ανάλυση του τελικού από Αναστασίου-Κώτσιο σήμερα στις 20:00

Το pre game του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζει μπάλα στην στη Web tv του SDNA! Η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και ο Βασίλης Βέργης υποδέχονται τον Γιάννη Αναστασίου και τον Ηλία Κώτσιο με φόντο τη μεγάλη μάχη του Πανθεσσαλικού.

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα αναδείξει τον φετινό τροπαιούχο.

«Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη έρχεται απόψε στις 20:00 στη Wev tv του SDNA.

Οι δύο παρουσιαστές υποδέχονται τον Γιάννη Αναστασίου και τον Ηλία Κώτσιο και θέτουν επί τάπητος όλα τα δεδομένα της σπουδαίας μάχης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ακόμη η Ελένη Μπούντου και ο Γιώργος Φραδελάκης με το ρεπορτάζ των δύο μονομάχων.

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