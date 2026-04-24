Στους κορυφαίους 100 δισεκατομμυριούχους της Ρωσίας ο Ιβάν Σαββίδης

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κατέχει την 88η θέση στη λίστα των Ρώσων δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με το Forbes.

H τελευταία χρονιά ήταν αρκετά θετική για τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι αύξησαν ατά 11% την περιουσία τους, φτάνοντας, σύμφωνα με το Forbes, συνολικά στα 696,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις.

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται και το όνομα του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μάλιστα κατέχει την 88η θέση της λίστας, με περιουσία που εκτιμάται στα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια, με, μάλιστα, ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, το 2025 σημείωσε άνοδο 200 εκατομμυρίων συγκριτικά με το 2024, ενώ το 2026 αυξήθηκε κατά 100 επιπλέον εκατομμύρια.

Τα δύο τελευταία χρόνια δηλαδή, η περιουσία του ενισχύθηκε συνολικά κατά 300 εκατομμύρια δολάρια.