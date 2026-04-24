Επιστροφή στη... δουλειά για τους παίκτες της ΑΕΚ, οδηγός τα λόγια του Νίκολιτς (vid)

Μετά το τετραήμερο ρεπό και τις «ανάσες» που πήραν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επέστρεψαν στα Σπάτα και στις προπονήσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι», που έχουν ξεκινήσει ιδανικά στα πλέι οφ με δυο σερί νίκες που τους έχουν φέρει στο συν πέντε από τον Ολυμπιακό και στο συν οκτώ από τον ΠΑΟΚ, πλέον επικεντρώνονται στην επόμενη μέρα και στους τέσσερις τελικούς που υπάρχουν μπροστά αρχής γενομένης απ' αυτόν της άλλης Κυριακής (3/5) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ήδη έχει φωτογραφίσει το πλάνο διαχείρισης μετά τα δυο μεγάλα αποτελέσματα που ήρθαν και έχει στείλει το μήνυμα προς όλους... χαμηλά η μπάλα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι λίγα λεπτά μετά το 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια την περασμένη εβδομάδα, μπήκε στα αποδυτήρια και είπε στους παίκτες του: «Ήταν μια εντυπωσιακή απόδοση, σας εκφράζω τον σεβασμό μου αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχουν ακόμα τέσσερα ματς».

Λόγια που μαρτυρούν το σκεπτικό του προπονητή και την πρόθεση του να διατηρηθεί αυτή η ταπεινότητα, η συγκέντρωση και η σοβαρότητα που έχει οδηγήσει την ΑΕΚ μέχρι εδώ.

Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά ζητήματα, περιμένουμε να δούμε την κατάσταση κυρίως των Λούκα Γιόβιτς - Πέτρου Μάνταλου που έμειναν εκτός με τον ΠΑΟΚ λόγω προβλημάτων αλλά και του Τζέιμς Πενράις ο οποίος χτύπησε στην πορεία στο χέρι και αντικαταστάθηκε. Ο Μάρκο Νίκολιτς θυμίζουμε, είχε εκφράσει την αισιοδοξία του πως οι δύο πρώτοι θα είναι στο 100% και διαθέσιμοι για το ντέρμπι της Λεωφόρου (ο Γιόβιτς είχε ένα χτύπημα στο γόνατο στην προπόνηση της περασμένης Παρασκευής αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό και ο Μάνταλος ταλαιπωρούνταν από μυικό πρόβλημα) ενώ για τον Πενράις είχε πει πως είχε πόνο στο χέρι αλλά δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Μένει να δούμε την κατάσταση λοιπόν των τριών όπως μένει να δούμε τις προσεχείς ημέρες και τα πλάνα που θα καταστρώσει ο Σέρβος τεχνικός για το μεγάλο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό στο οποίο η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει ακόμα μια νίκη και να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την εκπλήρωση του στόχου της.

