Ψάχνει ψυχολόγο, μέσω... αγγελίας, για τους παίκτες της η Τότεναμ

Η Τότεναμ βρίσκεται στη διαδικασία εύρεσης ψυχολογού, ο οποίος θα καθοδηγήσει πνευματικά τους παίκτες της ομάδας για να μην καταλήξουν στην Championship

Στην Τότεναμ φαίνεται πως θα επιστρετεύσουν τα μεγάλα "όπλα" ώστε να γλυτώσει τον υποβιβασμό η ομάδα.

Με πέντε στροφές της Premier League να απομένουν, τα «σπιρούνια» παραμένουν ακόμη στη ζώνη του υποβιβασμού και έχουν ανάγκη επειγόντως από βαθμούς και νίκες.

Πως όμως θα έρθουν αυτά τα αποτελέσματα, όταν το "κακό" στην ψυχολογία των παικτών μοιάζει καλά ριζωμένο; Την λύση φαίνεται πως δίνει ο νέος προπονητής της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Σύμφωνα τώρα με αποκλειστικό δημοσίευμα των «Times», ο λονδρέζικος σύλλογος με πρωτοβουλία του τεχνικού του, έβγαλε μια αγγελία εργασίας για έναν επαγγελματία ψυχολόγο, με στόχο την υποστήριξη των παικτών και τη βελτίωση της νοοτροπίας της ομάδας, για να μπορέσει να αποφευχθεί ο υποβιβασμός.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως αρκετοί ποδοσφαιριστών, συμπεριλαμβανομένου του Τσάβι Σίμονς, κάνουν συνεδρίες ήδη με τους δικούς τους ψυχολόγους, όμως ο σύλλογος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Οι αρμοδιότητες του νέου ψυχολόγου των Λονδρέζων περιλαμβάνουν παρακολούθηση των παικτών μεμονωμένα, τη συστηματική συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό απόδοσης, καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη μιας κουλτούρας απόδοσης που ενσωματώνει τις ψυχολογικές διαστάσεις εντός της ομάδας».

«Αυτή η θέση απαιτεί έναν αξιόπιστο, διακριτικό και άκρως αποτελεσματικό επαγγελματία σε περιβάλλον Πρέμιερ Λιγκ, ικανό να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με παίκτες και προπονητές, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που αναμένεται στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου»