Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Φαν Ντε Βεν και Μπαλεμπά

Δύο περιπτώσεις από την Premier League εξετάζουν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την ενίσχυση του άξονα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», οι ιθύνοντες των «κόκκινων διάβολων» έχουν ψηλά στην μεταγραφική τους λίστα τα ονόματα του 25χρονου στόπερ της Τότεναμ, Μίκι Φαν Ντε Βεν και του 22χρονου χαφ της Μπράιτον, Κάρλος Μπαλεμπά.

Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, περιμένουν την κατάληξη που θα έχει η σεζόν για την Τότεναμ, που παλεύει για την παραμονή στην Premier League, προκειμένου να κάνουν την κίνησή τους για τον Φαν Ντε Βεν.

Πιο δύσκολη είναι η περίπτωση του Κάρλος Μπαλεμπά, αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπράιτον και οι «γλάροι» ζητούν ένα ποσό κοντά στα 80 εκατ. ευρώ για να πουν το «ναι» σε ενδεχόμενη παραχώρησή του.