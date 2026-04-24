Κάρικ: «Το μόνο που με απασχολεί είναι να παίρνει θετικά αποτελέσματα η Γιουνάιτεντ»

Ο Μάικλ Κάρικ κλήθηκε να σχολιάσει αν θα παραμείνει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά το τέλος της σεζόν, τονίζοντας ότι είναι κάτι που δεν τον απασχολεί μέχρι στιγμής.

Ο Άγγλος προπονητής, διαδέχθηκε τον Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων», ως προσωρινή λύση μέχρι το τέλος της σεζόν, όμως η βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ανοίξει την κουβέντα για... μονιμοποίηση.

«Προς το παρόν, τα πάμε μια χαρά. Μπορούμε να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να βελτιωνόμαστε και αυτό είναι γενικά όλο στο οποίο εστιάζω αυτή τη στιγμή, το μόνο που με απασχολεί είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να συνεχίσει να έχει θετικά αποτελέσματα.

Δεν είναι κάτι σε όρους προθεσμίας που κυνηγάω πραγματικά. Θα γίνει ξεκάθαρο όταν γίνει ξεκάθαρο. Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή για να βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο να πετύχουν θετικά αποτελέσματα», ανέφερε ο Μάικλ Κάρικ για το μέλλον του.