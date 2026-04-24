Χάλασε το matrix στο γήπεδο της Ράγιο και επιστρατεύτηκε πίνακας... άλλων εποχών (pic)

Η κακή κατάσταση που βρίσκεται το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο επιβεβαιώθηκε και στην αναμέτρηση με την Εσπανιόλ, από ένα απίστευτο σκηνικό.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την σέντρα του αγώνα το κεντρικό matrix του γηπέδου τέθηκε εκτός λειτουργίας, με τους ανθρώπους της Ράγιο Βαγιεκάνο να αδυνατούν να επαναφέρουν τον φωτεινό πίνακα.

Έτσι, επιστράτευσαν μια λύση... άλλων εποχών, βάζοντας έναν μικρό φωτεινό πίνακα που έδειχνε απλά τον χρόνο και το σκορ με τα ονόματα των δύο ομάδων, χωρίς τα σήματα.

Όπως είναι φυσικό, για έναν αγώνα του επιπέδου της La Liga η εν λόγω κίνηση σχολιάστηκε έντονα στην Ισπανία, δεδομένων και των άλλων προβλημάτων που παρουσιάζει το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο.