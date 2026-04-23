«Βόμβα» για Ουναΐ και Μάντσεστερ Σίτι! (pic)

Ο Αζεντίν Ουναΐ, που αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Μαροκινός χαφ έπαιξε πέρσι στο «Τριφύλλι» ως δανεικός από την Μαρσέιγ, πραγματοποιώντας εξαιρετική χρονιά και αποτελώντας έναν εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η υπόθεση παραμονής του εξελίχθηκε σε «σήριαλ» όλο το καλοκαίρι, με τον Παναθηναϊκό να στρέφεται τελικά στον Βισέντε Ταμπόρδα και τον Ουναΐ να πηγαίνει στην La Liga για λογαριασμό της Χιρόνα. Και οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί σε ένα εκ των κορυφαίων Πρωταθλημάτων της Ευρώπης φαίνεται ότι είναι αρκετές για να τον στείλουν στο υψηλότερο επίπεδο!

Σύμφωνα με το «fichajes.net», η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται έτοιμη να ενεργοποιήσει την ρήτρα του και να τον φέρει στο Etihad για να αποτελέσει τον διάδοχο του Μπερνάρντο Σίλβα, με την άριστη σχέση των διοικήσεων των δύο συλλόγων να μπορεί να παίξει φυσικά τον δικό της ρόλο ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά.

Απόσπασμα από το σχετικό δημοσίευμα:

«Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αζεντίν Ουναΐ, του ταλαντούχου Μαροκινού χαφ που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή με τη φανέλα της Χιρόνα. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει εντοπίσει στον 26χρονο τον φυσικό διάδοχο του Μπερνάρντο Σίλβα, αναζητώντας έναν τεχνικά καταρτισμένο παίκτη που μπορεί να διαχειρίζεται τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Η μεταγραφή διευκολύνεται από τη συνέργεια που υπάρχει εντός του City Group, στο οποίο ανήκουν και οι δύο σύλλογοι, επιταχύνοντας τις διαδικασίες. Οι άνθρωποι της ομάδας θεωρούν πως ο διεθνής Αφρικανός είναι το κομμάτι που λείπει για να ισορροπήσει ο άξονας δίπλα στον Ρόντρι.

Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να καταβάλει τα 20 εκατ. ευρώ που προβλέπει το συμβόλαιό του με τον καταλανικό σύλλογο, ώστε να τον αποκτήσει άμεσα το καλοκαίρι. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί ελαφρώς μεγαλύτερο ποσό για να διευκολυνθεί η καταβολή σε δόσεις και να τηρηθούν οι κανόνες οικονομικού ελέγχου.

Η ευελιξία του Ουναΐ του επιτρέπει να αγωνιστεί τόσο χαμηλά στον άξονα όσο και πιο προωθημένα. Η παρουσία του στη La Liga είναι εξαιρετική, μετρώντας πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 18 συμμετοχές στο Πρωτάθλημα. Ο Γκουαρντιόλα εκτιμά την ικανότητά του να κρατά την μπάλα υπό πίεση και τη φυσική του αντοχή για την αμυντική λειτουργία σε ένα τεχνικό δίδυμο στον άξονα».