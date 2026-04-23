Γιαμάλ: «Πονάει περισσότερο από όσο μπορώ να εξηγήσω» (pic)

Ο Λαμίν Γιαμάλ με ανάρτηση του στα social media αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, που θα τον αφήσει εκτός γηπέδων για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη χθες (22/4) στον αγώνα με τη Θέλτα (1-0) είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, τραυματισμός που τον αναγκάζει να αποχαιρετήσει τη σεζόν με την Μπαρτσελόνα, αλλά θα του...επιτρέψει να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία.

Ο 18χρονος Ισπανός διεθνής επιθετικός εξέφρασε τα συναισθήματά του σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το απόγευμα:

«Αυτός ο τραυματισμός με βγάζει από το γήπεδο τη στιγμή που ήθελα περισσότερο να είμαι εκεί, και πονάει περισσότερο από όσο μπορώ να εξηγήσω. Πονάει που δεν μπορώ να αγωνιστώ δίπλα στους συμπαίκτες μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω όταν η ομάδα με χρειάζεται. Αλλά πιστεύω σε αυτούς και ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα σε κάθε αγώνα. Θα είμαι εκεί, ακόμα κι αν είναι από το πλάι, υποστηρίζοντας, επευφημώντας και πιέζοντάς τους όπως κάθε άλλος παίκτης. Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι απλώς μια παύση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με περισσότερη επιθυμία από ποτέ, και η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και Visca el Barça!», έγραψε ο Λαμίν Γιαμάλ.

Η ανάρτησή του έλαβε χιλιάδες άμεσες αντιδράσεις, πολλές από τους συμπαίκτες του. Οι Φερμίν Λόπεζ, Μαρκ Μπερνάλ, Φεράν Τόρες, Μαρκ Κασάδο... ήταν μερικοί από τους παίκτες που τον ενθάρρυναν δημόσια, όπως είχαν κάνει και ιδιωτικά ώρες νωρίτερα.

«Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι απλώς μια παύση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, πιο πρόθυμος από ποτέ, και η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη», πρόσθεσε ο Γιαμάλ.

Ο Γιαμάλ τραυματίστηκε χθες (22/4) κατά την εκτέλεση του πέναλτι που τελικά έδωσε τη νίκη στην Μπαρτσελόνα εναντίον της Θέλτα (1-0). Σταμάτησε για λίγο πριν σουτάρει και ξαφνικά έσπρωξε το πόδι του προς τα εμπρός. Αμέσως μετά το γκολ, κατέρρευσε στο έδαφος, συνειδητοποιώντας ξεκάθαρα ότι είχε τραυματιστεί. Αμέσως δέχθηκε ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο και γρήγορα έγινε σαφές ότι έπρεπε να αντικατασταθεί.

Ο Χάνσι Φλικ θα πρέπει να αναδιαμορφώσει την ομάδα για τους έξι εναπομείναντες αγώνες της La Liga. Η Μπαρτσελόνα επικεντρώνεται στην κατάκτηση του τίτλου πρωταθλήματος και θα πρέπει να το κάνει χωρίς τον σταρ της. Η καταλανική ομάδα έχει εννέα βαθμούς περισσότερους από τη Ρεάλ Μαδρίτης και υπάρχει ένα Clásico στις 10 Μαΐου στο Camp Nou.