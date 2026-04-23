Ντε Γιονγκ για Μέσι: «Κανείς πάλι δεν θα φτάσει το επίπεδο του»

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ χαρακτήρισε τον Μέσι ως τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών και μίλησε με τα καλύτερα λόγια.

Σε ολλανδική ιστοσελίδα ο Φρένκι Ντε Γιονγκ, που ρωτήθηκε για την ποιότητα του Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στην Μπαρτσελόνα δεν έκρυψε τον θαυμασμό του.

Ο παίκτης των «Μπλαουγκράνα» μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Αργεντινό, τονίζοντας πως είναι ο καλύτερος όλων των εποχών και κανείς άλλος δεν φτάνει το επίπεδό του.

Ακόμη μίλησε και για τον Γιαμάλ που ευχήθηκε να καταφέρει να γίνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου.

«Μιλώντας για μένα, δεν πιστεύω ότι θα δω ποτέ κάποιον άλλον να φτάνει στο επίπεδο του Λιονέλ Μέσι. Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει απίστευτο ταλέντο, μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και μπορεί να το κάνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Όμως παρακολουθώ από μικρός τον Μέσι να αγωνίζεται και είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει ποτέ, κανένας άλλος παίκτης δεν πλησιάζει καν στο επίπεδό του. Αλλά ελπίζω ο Λαμίν Γιαμάλ να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο».